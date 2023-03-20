Karabük'te 47 yaşındaki kadından 3 kilo 750 gram ur alındı

Karabük'te, 47 yaşındaki bir hastadan 3 kilo 750 gram ağırlığında ur alındı.

Karabük'te, 1 yıldır vajinal bölgede fazla kanama ve karında şişlik şikayetiyle Özel Medikar Hastanesine başvuran 47 yaşındaki kadın hastanın yapılan muayenesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şakir Polay tarafından ameliyat kararı alındı. 1.5 saat süren ameliyatta kadın hastadan 3 kilo 750 gram ur alınırken, sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.