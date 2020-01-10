Karabük'te 558 adet tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, Y.C. ve E.Ö. isimli şüpheli şahısların kente kaçak yollardan tarihi eser getireceği tespit edildi. Düzenlenen operasyon sonucunda iki şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara ait araçta yapılan aramalar neticesinde; 529 adet değişik ebatlarda tarihi sikke, 15 adet tarihi eser niteliği taşıyan yüzük, 10 adet tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli ebatlarda küpe ve takı, 2 adet tarihi eser niteliği taşıyan ok ucu, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan insan figürlü obje, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan üzerinde çeşitli figürler bulunan obje ve 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu olmak üzere 558 adet tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.