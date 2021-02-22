İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te 58 kişiye 52 bin 200 TL idari para cezası kesildi

Karabük’te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye 52 bin 200 TL idari para cezası kesildi.

Karabük'te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye 52 bin 200 TL idari para cezası kesildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 19 Şubat 2020 Cuma saat 21.00 ile 22 Şubat 2020 Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. 56 saatlik kısıtlama boyunca kent genelinde 58 kişi kısıtlamayı ihlal etti.


Karabük Valiliği, hafta sonu uygulanan kısıtlamayı ihlal eden 58 vatandaşa 52 bin 200 TL idari para cezası kesildiğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.