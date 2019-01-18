İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te 63 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Karabük’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 100 köy yolundan 63’ü yeniden ulaşıma açılırken, 37 köy yolunu açılması için çalışmalar sürüyor.

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 100 köy yolundan 63'ü yeniden ulaşıma açılırken, 37 köy yolunu açılması için çalışmalar sürüyor.


Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından açıklamada kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası hızla başlatılan karla mücadele çalışmaları sonrası toplamda kapanan 100 köy yolunun, 515 km'lik kısmı ve 67 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı. Karabük merkeze bağlı 2, Eskipazar'da 3, Yenice'de 7, Eflani'de 20 ve Ovacık'ta 5 olmak üzere toplam 37 köy yolunu açma çalışmaları ise aralıksız devam ettiği ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.