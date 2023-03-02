Karabük'te 8 bin 757 esnaf var

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş'tan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Karataş, 2023 yılında Tüketici Piyasa Denetimi ve Gözetimi Birimi Tüketici Hakem Heyetine 2 bin 104 müracaat olduğunu, bu müracaatlardan 916'sına lehte, 942 aleyhte 55 müracaata ise görevsizlik kararı verildiğini belirtti. 2023 yılı için maddi sınırın 66 bin TL olarak belirlendiğini aktaran Karataş, "2022 yılı içerisinde Haksız Fiyat Artışı Sistemine toplamda 261 müracaat olmuş yapılan denetimlerde 7 firmaya 10 bin 292 TL idari yaptırım uygulanmıştır. İl genelinde 8 bin 757 esnaf bulunmakta olup tescil sayısı 823 terkin sayısı 455'dir. 2022 yılı içerisinde 15 Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve 1 Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğinin genel kurulları yapılmıştır. İl genelinde toplam 33 kooperatif bulunmaktadır 2022 yılı içerisinde olağan ve olağanüstü olmak üzere toplam 34 genel kurul yapılmıştır. Kredi Kefalet Kooperatifleri tarafından 2022 yılında toplam 453 milyon 314 bin 024 TL kredi kullandırılmıştır. KOOP-DES çerçevesinde kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden ilimizde bulunan Karabük Uğraşan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimize 149 bin 625 TL mal ve ekipman alımlarına ilişkin hibe desteği yapılmıştır" dedi.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaret Bilgi Sistemine 10 adet müracaat gerçekleştirildiğini, 7 müracaatın onaylandığını, 3 müracaatın reddedildiğini vurgulayan Karataş, "İlimiz genelinde 47 firmaya belge verilmiştir. İkinci El Motorlu Kara Taşıt ticareti yapan 30 işletmeye yönelik denetimler yapılmıştır. Taşınmaz Ticaret Bilgi Sistemine 28 müracaat gerçekleştirilmiş, 14 müracaat onaylanmış 14 müracaat ise reddedilmiştir. İl genelinde bu güne kadar 45 firmaya belge verilmiştir. Kuyum Ticareti Bilgi Sistemine 12 müracaat gerçekleştirilmiş, 5 müracaat onaylanırken 7 müracaat reddedilmiştir, il genelinde bugüne kadar 22 firmaya belge verilmiştir. 30 anonim şirket olağan ve olağanüstü genel kurullarını yapmış olup; müdürlükçe bakanlık temsilcisi görevlendirilmiş, genel kurul sonrası dosyaları tamamlanmıştır. Karabük Ticaret Odasına kayıtlı bin 158 firma Safranbolu Ticaret Odasına 814 firma bulunmakta olup iki odaya kayıtlı firma sayısı bin 972'dir. Hal Hakem Heyetine 2022 yılında 1 müracaat gerçekleştirilmiştir, sisteme 3 adet bildirimci kayıt yapılmıştır. İlimiz genelinde 14 adet Pazar yeri ve 1 adet toptancı hali bulunmaktadır" diye konuştu.