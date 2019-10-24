Karabük'te 8 Kasım ruhunu taşıyan futbol turnuvası başladı

1994 yılında dönemin hükümeti tarafından alınan 5 Nisan ekonomik kararları çerçevesinde KARDEMİR'in yılsonuna kadar özelleştirilemediği takdirde kapatılacağının bildirilmesi üzerine Karabük'te gerçekleştirilen büyük eylemin üzerinden 25 yıl geçti. Bir kentin var olma mücadelesinin verilmesi açısından önemli olan 8 Kasım ruhunu yaşatmak için Özçelik-İş Sendikası öncülüğünde düzenlenen futbol turnuvası oynanan grup maçlarıyla başladı. KARDEMİR, KARDÖKMAK, KARÇEL ve MESCİER firmalarından katılan 23 takımın yer aldığı turnuvanın final maçı 7 Kasım'da oynanırken, 8 Kasım'da da turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri verilecek.