Karabük'te 89 koç yetiştiricilerine verildi

"Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi" ile yetiştiricilerin elinde bulunan koyun sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişiminin sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması amacıyla Karabük'te 89 adet koç düzenlenen törenle yetiştiricilere dağıtıldı.

Karabük Belediyesi Mezbaha alanında düzenlenen törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Engin Köktürk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile hayvan yetiştiricileri katıldı.

Törende konuşan Vali Gürel, "İlimizde birkaç köyümüzü ziyaret ettik ve üretimi yerinde gördük, örnek üreticiler ve örnek çiftçilerle beraberdik, aslında gayret olunca neler yapılabileceğini gördük. Devletimiz herkese yardımcı olmaya çalışıyor, imkanlar ölçüsünde destek vermeye çalışıyor. Şenler köyünde çok güzel seralar yapılmış, Kahyalar köyü Çakıllar Mahallesi'nde geçen sene kalkınma ajansıyla bir proje gerçekleştirdik, 15 bin 750 metrekarelik bir alana Kahyalar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi marifetiyle seralar yapılacak. Bölgemize de örnek olabilecek bir proje olan sera projesine önem veriyoruz, eğer başarılı olursa ülkemizde de örnek bir proje olarak ön plana çıkacak. Yıllardır kaymakamlık ve valilik görevlerim içerisinde gördüğümüz şudur, devletimiz güçlüdür ancak vatandaşlarımızın küçük bir katkı sunmadığı projelerde bir müddet sonra sorunlar yaşandığını, sonuçlanmadığını, sonuca ulaşmadığını görüyoruz" dedi.

Bunun için vatandaşların bu tür projelere kaynak koymaları durumunda projeyi daha fazla benimsediğini aktaran Gürel, "Sarılıyorlar ve proje içerisinde yer almalarını sağlıyor. Bugün teslim edeceğimiz 89 adet merinos ırkı koç hiç fena olmayan bir rakam, 67 üretici demek ve 67 hanede yapılan faaliyetlere destek veriyoruz demek. Sizlerin zaten koyunlarınız var, aslında ırk rehabilitasyonu için yapılan bir faaliyet, daha bereketli kuzular elde edeceksiniz ve onlarla da üretiminizi artıracaksınız. Pandemi sürecinde şunu gördük ki üretim olmadan tüketim olmuyor. Herkes bir şekilde köylere gelmeye başladılar, köylerimizde nüfuslar artmaya başladı. İlimizde 277 köyümüz var 3 bin km yolumuz var, 870 adet yerleşim yerimiz var, yol ve hizmet götürmekte bazen zorlanıyoruz. Köylerimizi ziyaret ediyorum ve bazı mahallelerinde 2 veya 3 hane yaşıyor. Ama pandemi sürecinde insanların yavaş yavaş köylere, mahallelere gittiğini gördük yakında köylerimizde daha fazla insan yaşayacak daha fazla çiftçimiz daha fazla üreticimiz köylerde yaşayacak" diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesinin en güçlü devleti olduğunu vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:

"Sizler yeter ki üretim yapın bu işin içinde yer alın bizler bürokrasi olarak kaynakları bir şekilde bulur getiririz ve sizlerin bu imkanlardan yararlanmasını sağlarız. Bu projenin üreticilerimize ve çiftçilerimize faydalı olacağına inanıyorum. Sizler bu projeye ne kadar katkı sağlarsanız bizler de o kadar arkanızda duracağız. Projenin ülkemize, ilimize, bölgemize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen milletvekillerimize ve ilgili kurum müdürlüğümüze teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından, merkez ilçeden 7 yetiştiriciye 7 koç, Eflani ilçesinden 4 yetiştiriciye 4 koç, Eskipazar ilçesinden 35 yetiştiriciye 49 koç, Ovacık ilçesinden 2 yetiştiriciye 3 koç, Safranbolu ilçesinden 4 yetiştiriciye 7 koç ve Yenice ilçesinden 15 yetiştiriciye 19 koç olmak üzere toplam 89 merinos ırkı koçlar Vali Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal tarafından yetiştiricilere teslim edildi.