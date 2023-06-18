Karabük'te adaylar ikinci oturum için ter dökmeye başladı

Karabük'te adaylar ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için ter dökmeye başladı.

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Karabük'te saat 10.15'te başladı.

Sınavın ikinci gününde de adaylar vaktinde sınav salonlarına gelerek olumsuzlukların yaşanmasının önüne geçti. Sınava dakikalar kala bir adayı da polis ekipleri salona yetiştirdi.

180 dakika sürecek olan sınavda adaylar Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru olmak üzere toplamda 160 soruyu doğru cevaplamak için ter döküyor.