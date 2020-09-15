Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2020 yılının ağustos ayında 480 konut satışı yapıldı.

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılı ağustos ayına ait konut satış istatistikleri açıklandı.

Açıklanan rakamlara göre, Karabük'te ağustos ayında 480 konut satıldı. Ağustos ayında satılan 480 konuttan 132'si ilk satış, 348'i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. 2020 Ocak-Ağustos dönemini kapsayan ilk 8 ayda ise 3 bin 285 konut satışı gerçekleşirken, bunun 884'ü ilk satış, 2 bin 401'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Karabük'te ilk ve ikinci el konut satışında 2019 yılının Ocak-Ağustos ayında toplam 2 bin 293 satış gerçekleştirilirken, bunların 689'u ilk satış, bin 604'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan Zonguldak'da ağustos ayında 803 konut satışı gerçekleşirken, Bartın'da ise 381 konut satışı gerçekleşti.