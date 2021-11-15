İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karabük'te ahşap ev yangında kül oldu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde tek katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tek katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu.


Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Haslı köyü Yaplan Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Diktepe'ye (66) ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.