Karabük'te "Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi" verildi

Karabük’te ilk kez “Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi" verildi.
Karabük'te ilk kez “Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi" verildi.
Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Programı çerçevesinde Karabük İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından Karabük'te acil sağlık hizmeti sunan çalışanlara yönelik ilk kez "Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi" düzenlendi.
Eğitim Bolu koordinatör eğitmenleri gözetiminde verildi. Eğitim sonunda, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İsmail Kara, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Turhan Sarıcı ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Engin Ekmekci, eğitime katılan personele katılım belgelerini, eğitmenlere de teşekkür belgelerini verdi.