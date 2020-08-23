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Karabük'te apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Karabük’te 4 katlı apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Karabük'te 4 katlı apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi Fırın Sokak'ta meydana geldi. Kılıç Apartmanı'nın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın 3 daireye sıçradı. Farklı dairelerde bulunan 2 kişi apartmanda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 2 vatandaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedeni için çalışma başlattı.

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