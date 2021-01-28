Karabük'te asayiş olaylarının yüzde 97'si aydınlatıldı

Karabük'te 2020 yılında meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 97'si aydınlatılırken, alınan tedbirlerle asayiş olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında düşüş sağlandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü 2020 yılı faaliyet raporları yayımlandı. Buna göre raporda meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 97'si aydınlatıldığı, alınan tedbirlerle asayiş olaylarında 2019 yılına göre yüzde 3 oranında düşüş sağlandığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde 2020 yılı içerisinde 405 bin 373 şahsın sorgulanması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 429 kişi yakalandı.

Alınan trafik tedbirleri ve yapılan denetimler neticesinde 2020 yılında 2019 yılına oranla ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kaza sayılarında yüzde 24 oranında azalma görüldüğü kaydedildi.

Kent genelinde 128 uyuşturucu operasyonu düzenleyen ekipler, 218 şahsı yakaladı, 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında da meydana gelen 97 olayda 131 şahıs hakkında işlem yapılırken 10 şahıs tutuklandı.