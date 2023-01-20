Karabük'te Asayiş olaylarının yüzde 97'si aydınlatıldı

Karabük'te 2022 yılında meydana gelen 6 bin 537 asayiş olayının yüzde 97'si aydınlatıldı.

Vali Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Brifingde Vali Gürel'e bilgiler veren Emniyet Müdürü Yırtar, 2022 yılı içinde Karabük'te kişilere karşı işlenen 2 bin 868 suçun yüzde 99'u, mal varlığına karşı işlenen 953 suçun yüzde 91'i, millete ve devlete karşı işlenen 52 suçun yüzde 100'ü, topluma karşı işlenen 496 suçun yüzde 100'ü ve takibi gereken bin 720 suçun ise yüzde 100'nün aydınlatıldığını ifade etti.

Yırtar, 2022 yılında kent genelinde 70 bin 369 aracın kontrol edildiğini de kaydederek, “ 2 bin 107 araca işlem yapılmış, 222 bin 822 kişi kontrol edilmiş ve 143 aranan şahıs yakalanmıştır.

Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında 2021 yılına göre yüzde 1,79 azalma olmuştur. 2022 yılında 708 şahıs (KADES) uygulamasını kullanarak yardım çağrısında bulunmuş olup, yıl içerisinde 20 bin 413 kadına KADES uygulaması ile ilgili bilgi verilmiş, 9 bin 212 kadına ise uygulamanın indirilmesi sağlanmıştır. 2022 yılında Haydi Uygulamasından 112, diğer müracaat yolları ile 8 ihbar olmak üzere toplamda 120 ihbar alınmış, ihbarlar neticesinde 9 şahsa toplamda 32 bin 7 TL idari para cezası uygulanmıştır. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, “En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narko Rehber” projesinde 2022 yılında 74 etkinlik gerçekleştirilmiş bu etkinliklerde 2 bin 753 anne ve anne adayı olmak üzere toplam 6 bin 370 vatandaşımıza gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. ‘El Ele Güvenli Geleceğe' projesi ile Karabük Üniversitesinde öğrenim gören, 2 bin 830 öğrenci ile iletişime geçilerek bilgilendirme faaliyeti yapılmıştır. Terör örgütlerine karşı ilimizde sürdürülen etkin mücadeleyi, milletimizin ve geleceğimizin teminatı olan üniversite gençliğinin terör örgütleri tarafından istismarını engellemek, illegal örgütlerin propagandalarını etkisiz hale getirerek eleman kazanımlarının önüne geçmek amacıyla bin 127 genel kolluk, güvenlik yöneticileri ve özel güvenlik görevlilerine, Karabük Üniversitesi Genç Kızılay Gönüllülerine ‘'Kaan'' projesi ve "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" isimli proje çerçevesinde bilgilendirme konferansı verilmiştir. 2022 yılında Siber Suçlarla Mücadelede ise 108 olay gerçekleşmiş olup bir önceki yıla oranla yüzde 21 azalma meydana gelmiştir” dedi.

Vali Fuat Gürel, brifing sonrası 2022 yılında yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı tüm emniyet teşkilatına teşekkürlerini iletti.