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Karabük'te asfalt çalışmaları devam ediyor

Karabük Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşım sağlaması için başlattığı asfalt çalışmalarına devam ediyor.


Karabük'te bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını yoğunlaştıran Karabük Belediyesi, asfalt çalışmasını Kartaltepe Mahallesi'nde sürdürüyor.


Sıcak asfalt çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Şehrimizde sürdürdüğümüz çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Hedefimiz Karabük'ü daha modern bir il haline getirmektir. Şu anda Kartaltepe Mahallesi'nde ekiplerimizin yaptığı sıcak asfalt çalışması devam etmekte. Belediye olarak mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” dedi.

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