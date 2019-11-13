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Karabük'te asfalt çalışması

Karabük Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan asfalt çalışması devam ediyor.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 5000 Evler Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan yeni yerleşim yerlerinde asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Karabük'ün her geçen gün daha da geliştiğini, büyüdüğünü ve yeni yaşam alanları oluşturduklarını ifade eden Vergili, ulaşım kalitesini en üst seviyede tutmayı hedefleyerek ve ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları yapılarak, yeni yerleşim yerlerinin gelişmesine önem verdiklerini belirtti.

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