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Karabük'te asfalt yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Karabük’te kontrolden çıkan asfalt yüklü tırın devrilmesi sonucunda sürücü yaralandı.

Karabük'te kontrolden çıkan asfalt yüklü tırın devrilmesi sonucunda sürücü yaralandı.



Kaza, saat 17.00 sıralarında Babasultan mevkisinde meydana geldi. H.Ö. idaresindeki 78 DE 624 plakalı tır Bartın'dan Karabük'e seyir halindeyken kavşaktan dönerken devrildi. Meydana gelen kazada sürücü H.Ö. yaralandı. İlk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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