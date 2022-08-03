Karabük'te atıl durumdaki okul 'Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürülüyor

Karabük merkez ilçeye bağlı Ödemiş köyünde kullanımda olmayan okul "Anadolu'ya Dönüş" projesi çerçevesinde "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürülecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Anadolu'ya Dönüş" projesi olarak nitelendirdiği köy yaşam merkezleri kurulmaya başlandı. Karabük'te bir örneği olması planlanan Ödemiş Köy Yaşam Merkezi 3 bin 250 metrekarelik bahçe alanıyla her yaştan kesimin faydalanabileceği bir faaliyet merkezine dönüşecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, beraberindeki heyetle birlikte onarımı devam eden yaşam merkezinde incelemelerde bulundu.

Akbaş, bahçe ve çevre düzenlemesinin köy muhtarı Abdullah Peker'in öncülüğünde köyde yaşayan vatandaşların işbirliği ile yapıldığı Köy Yaşam Merkezi'nde bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle, kullanılmayan köy okulu binaları, ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım atölyeleri gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürüleceğini ifade eden Akbaş, "Bu çerçevede öğrencilerimiz arasındaki fırsat eşitliğini sağlayabilmek bakımından bu merkezlerin açılması büyük önem arz etmektedir. Proje ile öğrencilerimizin ve köy halkının hizmetine sunulacak merkezlerimizin onarımı en kısa sürede tamamlanacaktır. İlimize ve köyümüze şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.