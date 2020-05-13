Karabük'te aylar sonra çocuklar cadde ve sokaklara renk kattı

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan çocuklara bugün verilen izin sonrası Karabük'te cadde ve sokaklar çocuklarla renklendi.

Korona virüs salgını ile mücadele ve önlem çalışmaları kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan grup arasında yer alan 0-14 yaş aralığına bugün verilen izin ile 40 gün sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Saat 11.00 - 15.00 arasındaki 4 saatlik izin kapsamında bazı çocuklar berberlerin yolunu tutarak tıraş olurken, bazıları ise aileleri ile birlikte alışverişe çıktı.

Yüzlerinde maskeler ile dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar parklardan çok aileleri ile birlikte alışverişe çıkmaları dikkat çekti. Bazı çocuklar oyuncakçıdan oyuncak alırken, bazıları ise bayram alışverişi ve doğum günü hediyesi aldı.