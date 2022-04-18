Karabük'te BAL'a yükselen takım Adatepe Dökecekspor oldu

Karabük'te Cengiz Ünal 1. Amatör Lig'in şampiyonu Adatepe Dökecekspor oldu.

Şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Adatepe Dökecekspor şampiyonluğu sahada davul zurna eşliğinde oyun havası oynayarak kutladı.

Cengiz Ünal 1. Amatör Ligi'nde play-off maçları sona erdi. Safranbolu İlçe Sahası'nda dolu tribünler önünde Kapullu FK ile Adatepe Dökecekspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanarak şampiyon olan ve Karabük'ü BAL'da temsil edecek takım Adatepe Dökecekspor oldu.

Son yıllarda Karabük'te oynanan en kalabalık mücadele olan karşılaşmayı Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik, Futbol İl Temsilcisi İlker Sayar, amatör kulüp yöneticileri, futbolcular ve vatandaşlar takip etti.

Son düdükle birlikte şampiyonluk kutlamalarına başlayan Adatepe Dökecekspor büyük bir sevinç yaşadı. Kupa seremonisinin ardından şampiyonluk fotoğrafı çektiren Dökeceksporlu futbolcular akabinde sahada davul zurna eşliğinde oyun havası ile doyasıya şampiyonluklarını kutladı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahaya inerek futbolcularını kutlayan Kulüp Başkanı Adem Aydım ise önce gözyaşlarına hakim olamadı ardından ise eline aldığı davul ile şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Karşılaşma sonrası İHA muhabirine açıklamada bulunan Adem Aydım, hedeflerinin büyük olduğunu ve adım adım Süper Lig'e kadar gitmek olduğunu söyledi.

Başkan Aydım, “Her takımın taraftarına teşekkür ediyorum takımlarını yalnız bırakmadı. Bu Karabük'teki futbol ruhunun var olduğunu ve bundan sonra daha iyi yerlerde olacağını gösterdik. Biz baştan beri Amatör Lig'e renk getireceğimizi söylemiştik ve bunu çok destekleyenler oldu. Bu saatten sonra daha da ilerlesin. Biz semt takımı değiliz ve Karabük'ün takımıyız. Tüm Karabük halkının bizi desteklemeye davet ediyorum. Benim hedefim adım adım süper lige kadar gitmek. Bu yarışlarda arkamızda olun. Karabük'te aslında futbol ölmedi, çok çok canlı ve sönmeyen bir ateş. Biz sadece bu ateşe vesile olduk.” dedi.

Futbolcular ve taraftarlar daha sonra şehir turu atarak şampiyonluklarını doyasıya kutladılar.