Karabük'te bayram dönüşü yoğunluğu tatilin son gününde de devam ediyor

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda tek yönlü olarak bayram dönüşü yoğunluğu tatilin son gününde de devam ediyor.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler, evlerine dönüş yolundaki yoğunluğu tatilin son gününde de sürüyor. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Karabük - Gerede karayolu Kemikli Rampaları'nda trafik yoğunluğu iki gündür aralıksız sürüyor. 100 binlerce aracın geçiş yaptığı kemikli rampalarında tatilcilerin karayolundaki yoğunluğu trafiğinde yavaşlamasına neden oluyor. Belli bölgelerde yolun iki şerit olması ve ağır tonajlı araçlarında trafikte olmasından dolayı trafik yavaş şekilde ilerlerken, yoğunluğun akşam saatlerinde son bulması bekleniyor.

Diğer yandan Kemikli rampalarındaki trafik yoğunluğu dron ile havadan da görüntülendi.