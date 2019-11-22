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Karabük'te belediye çalışmaları devam ediyor

Karabük Belediyesi tarafından şehrin her noktasında başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ekiplerin şehrin birçok bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.


Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından Kartaltepe Mahallesi'nde dere temizliği çalışmasının yapıldığını, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de 5000 Evler Mahallesi'nde kaldırım çalışması, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce de Kent Meydanı'nda çiçeklendirme ve Kayabaşı Mahallesi parkında çimlendirme çalışmaları yaptığını ifade eden Vergili, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında çözüme kavuşturmak için ekiplerimiz şehrimizin her noktasında çalışmalarına devam ediyor" dedi.

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