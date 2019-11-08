İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te belediye çalışmaları

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, çalışmaların Kapullu ve 100. Yıl mahallelerinde devam ettiğini söyledi. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapullu Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmasının yapıldığını, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ise asfalt çalışmalarına 100. Mahallesi'nde devam ettiğini aktaran Vergili, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında çözüme kavuşturmak için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.