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Karabük'te belediyeler bankları kaldırdı

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan öldürücü yeni tip korona virüs nedeniyle risk grubunda bulunan vatandaşların "evde kal" uyarılarına uymamasının ardından Karabük ve ilçelerinde sokak ve parklarda bulunan banklar kaldırıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan öldürücü yeni tip korona virüs nedeniyle risk grubunda bulunan vatandaşların "evde kal" uyarılarına uymamasının ardından Karabük ve ilçelerinde sokak ve parklarda bulunan banklar kaldırıldı.


Risk grubunda bulunan vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen sokak ve parklara çıkarak banklarda oturmasına banklar kaldırılarak çözüm bulundu. Karabük Belediyesi tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde bulunan banklar ekipler tarafından kaldırıldı.


Safranbolu ilçesinde de belediye tarafından sokaklar, meydan ve parklarda bulunan banklar kaldırılarak vatandaşların oturması engellendi. Yenice ilçesinde de belediye tarafından bank ve kamelyalara şeritler çekilerek, risk grubundaki vatandaşların oturması engellendi. Belediyelerin aldıkları bu önleme rağmen bazı vatandaşların boş buldukları alanlar oturdukları görüldü.

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