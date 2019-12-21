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Karab?k'te berber ve kuaf?rler h?nerlerini sergileyecek

Karab?k’te d?zenlenecek olan ?G?zellik Show Festivali’ kapsam?nda kentte bulunan kuaf?rler ve berberler h?nerlerini sergileyecek.

Karab?k'te d?zenlenecek olan ?G?zellik Show Festivali' kapsam?nda kentte bulunan kuaf?rler ve berberler h?nerlerini sergileyecek.


Karab?k Berberler ve Kuaf?rler G?zellik Salonlar? Odas? taraf?ndan 24 Aral?k Sal? g?n? d?zenlenecek olan ?G?zellik Show Festivali' kapsam?nda berberler sa? ?ovlar? ile renkli g?r?nt?lere sahne olacak. Programda 15'i kad?n kuaf?r?, 5'i berber olmak ?zere 20 ki?i yeteneklerini ve h?nerlerini bu yar??mada g?sterecek.


Karab?k Berberler ve Kuaf?rler Odas? Ba?kan? Erol I??k, bu y?l ilk defa d?zenlenecek olan ?G?zellik Show Festivali'nin Karab?k'te ger?ekle?ece?ini belirterek, ?Amac?m?z hem ?yelerimizin h?nerlerini g?stermek hem de ?yelerimizin kayna?mas?n? sa?lamak ad?na hep beraber bu ?ova haz?rlan?yoruz. Kad?n kuaf?rlerimizin ve erkek berberlerimizin g?rsel ?ov olu?turaca?? bu festivale t?m halk?m?z? bekliyoruz? dedi.

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