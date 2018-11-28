Karabük'te bin 500 çocuk yüzme kursu alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Karabük'te 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi Namık Kemal İlkokulu, Kılavuzlar İlkokulu ve Demir Çelik İlkokulunun katılımları ile Karabük'te uygulanmaya başladı. Proje ile İlkokulda okuyan öncelikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmelerini sağlamak amaçlanıyor. Üç dönem halinde yapılacak olan projede, Karabük geneli bin 500 çocuk Olimpik Yüzme Havuzunda periyotlar halinde yüzme kursu alacak.