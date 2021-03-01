Karabük'te bir apartman daha karantinaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4 katlı bir apartman, korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Esentepe Mahallesi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda birden fazla Covid-19 vakası tespit edildi. Vakaların temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle Covid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla apartman 10 gün karantinaya alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. 1 Mart günü saat 17.00'de başlayan karantina, 11 Mart günü saat 17.00'de sona erecek.

Orta riskli iller arasında yer alan Karabük'te ikinci apartmanın karantinaya alınması ise tedirginlik oluşturdu.