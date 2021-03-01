İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te bir apartman daha karantinaya alındı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 4 katlı bir apartman, korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4 katlı bir apartman, korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.


Esentepe Mahallesi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda birden fazla Covid-19 vakası tespit edildi. Vakaların temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle Covid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla apartman 10 gün karantinaya alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. 1 Mart günü saat 17.00'de başlayan karantina, 11 Mart günü saat 17.00'de sona erecek.


Orta riskli iller arasında yer alan Karabük'te ikinci apartmanın karantinaya alınması ise tedirginlik oluşturdu.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.