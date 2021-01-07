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Karabük'te bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Karabük’te komşuların ihbarı üzerine kötü kokuların geldiği bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Karabük'te komşuların ihbarı üzerine kötü kokuların geldiği bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.


Merkeze bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde iki katlı bir apartmanın giriş katından etrafa kötü kokuların yayılması üzerine vatandaşlar durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine ev sahibi Selver Ç.'nin ikametine giden ekipler evin temizlenmesi hususunda karar aldı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen belediye temizlik ekipleri yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıkartarak, evde ve bahçede temizlik çalışması yaptı.

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