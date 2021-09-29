Karabük'te ‘Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilgiler' kayıt altına alınıyor

Tarım ve Orman Bakanlığın 2017'de başlattığı "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" kapsamında çalışmalar Karabük'te devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez, ilçe ve köylerde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen, literatür ve saha çalışmaları devam ediyor. Ekipler botanik, farmasötik botanik, sosyal bilimler, zooloji ve mikrobiyoloji alanlarındaki bilgileri tek tek kayıt altına alınıyor. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde halkın doğal biyolojik kaynaklardan faydalanarak geliştirdiği ilaç, maya, boya gibi geleneksel ürünlere ilişkin bilgilerin derlenmesi ve ulusal geleneksel bilgi veri sistemi oluşturulması hedefleniyor.