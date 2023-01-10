Karabük'te bölgesel hakem semineri yapıldı

Bölge Devre Arası Semineri ve Atletik Test Karabük'te başladı.

Semineri Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz, MHK Ulusal Eğitimci Eski Süper Lig Hakemi Cem Papila verdi.

Yenişehir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere 6 farklı İl'den 43 hakem ve 23 gözlemci katıldı.

Ulusal eğitimci Cem Papila Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu İl Hakem Kurulu başkanları, klasman gözlemcileri ve klasman hakemlerine eğitim verdi.

Kürsüde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven; Karabük'ün ve bölgenin hakem camiasının gelişimi için bütün imkanları değerlendirerek en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, “İlimizde gerçekleşen bu önemli organizasyonda ilimizi güzel ve başarılı şekilde temsil etmekten mutluluk duyduk. Liglerin ikinci devresinde hakemlerimize, gözlemcilerimize ve sporun bütün paydaşlarına hayırlı olmasını, kazadan beladan uzak başarılı bir şekilde geçmesini dilerim” diye konuştu

Konuşmalar Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz, ve Karabük İl Hakem Kurulu Başkanı Ferdi Kurt'un hakemlere başarılar dilemesi ile sona erdi.

Seminere; Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, MHK Ulusal Eğitimci Eski Süper Lig Hakemi Cem Papila, Futbol İl Temsilcisi İbrahim Harmanbaşı, İl Hakem Kurulu Başkanı Ferdi Kurt ve Hakemler ve Gözlemciler katıldı.

Seminerin öğleden sonraki bölümü Onur Futbol Sahasında Atletik Test ile sona erecek.