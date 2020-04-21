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Karabük'te buzağı destek ödemesi yapılacak

Karabük’te 4 milyon 297 bin 650 lira buzağı destek ödemesi yapılacak.

Karabük'te 4 milyon 297 bin 650 lira buzağı destek ödemesi yapılacak.


AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 2019 1. dönem buzağı destek ödemelerinin yapılacağını söyledi.


Karabük'te 2 bin 928 yetiştiriciye 4 milyon 297 bin 650 lira destek ödemesinin cuma günü hesaplarına geçeceğini aktaran Altınöz, "2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemeleri 24.04.2020 Cuma günü saat 18.00'dan sonra hesaplara aktarılacak. üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

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