Karabük'te buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı

Karabük'te kent genelinde sabaha karşı etkili olan kar yağışı sonrası buz tutan yollar sürücülere yine zor anlar yaşattı.

Karabük merkezi ve Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk hava nedeniyle buz pistine dönen yollarda maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, yokuş yukarı çıkan ve inmeye çalışan sürücüler ise oldukça zor anlar yaşadı. 5000 Evler 1 No'lu Cadde üzerinde yokuş aşağıya inmeye çalışan araçlar, buzlanan yollarda kayarak kaldırımlara çarptı. Trafik polisleri, belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yapmadığı yolda zorlanan sürücülere nasıl inecekleri noktasında püf noktaları söyleyerek yardımcı olurken, buzlanan yollarda kayan araçlar güçlükle inebildi.

Safranbolu ilçesi eski çarşı mevkiinde ise buzlanan yolda kayan polis aracı, yolcu minibüsüne çarptı. Kazada maddi hasar oluştu.

Yaşanan buzlanma ve kazalar sonrası belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.