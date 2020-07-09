İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te çıkan örtü yangını korkuttu

Karabük’te ormanlık alanda çıkan örtü yangını paniğe neden olurken, 5 dönümlük alan zarar gördü.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını paniğe neden olurken, 5 dönümlük alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Bolkuş Köyü mevkiinde Yenice Orman İşletmesi'ne bağlı ikinci bölmede henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Dumanların yükseldiğini gören köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve Orman İşletmesi'ne ait arazözler sevk edildi. Orman yolunun kapalı olması nedeniyle araçlar demiryolundan ilerlemek zorunda kalırken, kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı ve paniğe neden olan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.


Köy Muhtarı Baki Yıldız, köyden bir vatandaşın yangını görüp haber vermesi üzerine durumu Orman İşletmesine bildirdiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.