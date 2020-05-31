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Karabük'te çıkan yangında 2 samanlık ve 1 traktör yandı

Karabük’ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 2 samanlık, 1 traktör yanarak kül oldu.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 2 samanlık, 1 traktör yanarak kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sülük köyü Dere Mahallesi'nde Recep Çetinkaya'ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Kısa sürede büyüyen alevler diğer samanlığa sıçradı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürürken, olayda iki samanlık ve 1 traktör yandı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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