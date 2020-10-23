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Karabük'te çıkan yangında itfaiye eri elinden yaralandı

Karabük’te, bir evde çıkan yangında elinden yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te, bir evde çıkan yangında elinden yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Çayır Sokak'ta Turgay Atay'a ait iki katlı evde yangın çıktı. Odadan çıkan dumanları fark eden Atay'ın eşi Cemile Atay, komşularından yardım isterken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürürken, alevlere müdahale eden bir itfaiye eri elinden yaralandı. Yaralanan itfaiye eri ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yangının elektrik elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, soruşturma devam ediyor.

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