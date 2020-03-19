İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te çok sayıda mağaza geçici olarak kapısına kilit vurdu

Karabük’te alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınını yavaşlatmak ve yayılmasını engellemek amacıyla geçici olarak kapılarına kilit vurdu.

Karabük'te alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınını yavaşlatmak ve yayılmasını engellemek amacıyla geçici olarak kapılarına kilit vurdu.


Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 3 kişinin ölümüne sebep olan korona virüse karşı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Farklı şehirlerde korona virüsten dolayı çok sayıda AVM kapatılırken, Karabük'te de aralarında ünlü firmaların bulunduğu ayakkabı, yiyecek ve giyim mağazaları virüs kaynaklı salgının müşterilere ve çalışanlara yayılmasını engellemek amacıyla kapatma kararı aldı. Mağazaların müşterilerinin ve ailelerinin sağlığını önemsediklerini belirttikleri duyuruda, hizmetlere internet üzerinden devam edileceği ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.