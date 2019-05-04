Karabük'te davulcular sınavdan geçti

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sahurda görev alacak 59 davulcuya sınav yaparak yaka kartlarını dağıtarak, il sınırları içerisinde bulunan mahallelerde Ramazan ayında sahurda çalışacak davulcuların çalışma şartları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

Yaka kartı bulunmayan davulculara hiçbir şekilde inanılmamasını ve para verilmemesi uyarısında bulunulurken, vatandaşların böyle bir durum karşısında Zabıta Müdürlüğü'ne 24 saat hizmet veren Alo Zabıta 153 ve 444 21 78 nolu iletişim merkezine telefonla ihbarda bulunabileceği aktarıldı.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse davulcuları sınava tabi tutarak davul çaldırdıktan sonra Ramazan ayında uymaları gereken konularda bilgilendirerek, belgeleri takdim etti.

Köse, “Sahur saatinde Ramazan davulcularımız vatandaşlarımızı rahatsız etmeden disiplinli, güzel bir şekilde geleneklerimize ve göreneklerimize uygun olarak Ramazan ayı boyunca faaliyet gösterecekler. Ramazan ayının maneviyatına uygun ilahi ve parçalar söylenecek. Vatandaşlardan zorla para istemek, karşı gelmek ve saygısızlık yapmak yok. Bu şekilde davrananlara bir dahaki ve ondan sonraki Ramazan'da davul verilmeyecek. Bu sene gece 02.00 ile 03.30 arası davullar çalacak. Erkenden mahalleye gidip davul çalınmayacak. Bu konuda denetimlerimizi sürekli yapacağız” dedi.