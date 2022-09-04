Karabük'te devrilen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza Eskipazar-Karabük karayolu Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Y.B. idaresindeki 34 BZC 245 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi. Kazada O.B. (40), Ö. F. B. (14) ve B.C.B. (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.