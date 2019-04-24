Karabük'te düzenlenen çocuk şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi

'si gerçekleştirilen Ulusal Egemenlik Çocuk şenliği çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla her yıl Karabük Belediyesi tarafından kent meydanında düzenlenen çocuk şenliği çocuklara sunduğu ücretsiz oyunlarla hem ailelerin hemde de çocukların vazgeçilmezi oldu. Saat 14.00'da başlayan şölene tatili ve havaların güzel olmasını fırsat bilen aileler çocukları ile birlikte meydana akın etti. Bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlikte çocuklar için yarışmalar, animasyon gösterileri düzenlendi. Meydana kurulan platformda gün boyunca şarkılar çalarken çocuklar doyasıya eğlendi.

23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşatan etkinlik sonunda gerçekleştirilen yarışmaları kazanan çocuklara hediyeler verildi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Belediye olarak biz de çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu artırmak için bu sene Çocuk Şenliğimizin yedincisini düzenledik. Karabük Belediyesi olarak yaptığımız tüm çalışmalarımızın temelinde çocuklarımız var. Çünkü çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır” dedi.