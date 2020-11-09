Karabük'te ecza deposuna giren hırsızlar 48 adet ilacı çaldı

Karabük'te ecza deposuna giren 2 kişi, 48 adet ilacı çalarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, olay Hürriyet Mahallesi Ateş Caddesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz Cumartesi günü gece yarısı kimliği belirsiz 2 kişi otomatik kapıyı zorlayarak ecza deposuna girdi. İçeride 1 saat kadar kalan şahıslar, 48 adet ilacı çalarak iş yerinden ayrıldı. Sabah iş yerine gelen depo sorumlusu, kapının açık olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek çalışma yapan ekipler, güvenlik kamerasında yaptıkları incelemelerde şüphelilerin erkek olduklarını belirledi. Hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor.