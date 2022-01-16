Karabük'te eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il ve ilçelerin tamamında eğitim ve öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.