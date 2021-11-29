Karabük'te Ekim ayında ihracat ve ithalat arttı

Karabük'te, 2021 yılının Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 artarak 61.6 milyon dolar'a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2021 yılı Ekim ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 20,8 milyar dolar, ithalat yüzde 12,8 artarak 22,3 milyar dolar oldu.

Karabük'te Genel Ticaret Sistemine göre, ihracat 2021 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 artarak 61,9 milyon dolar, ithalat yüzde 14,9 artarak 69,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2021 yılı Ekim ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 508,3 artarak 102,3 milyon dolar, ithalat yüzde 52,9 artarak 181,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın'da ise Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2021 yılı Ekim ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 11,0 azalarak 2,3 milyon dolar, ithalat yüzde 93,2 azalarak 0,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.