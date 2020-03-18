Karabük'te en fazla beklenen afet çeşidi heyelan

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Karabük Acil Afet Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret ederek, İl Müdürü Gazanfer Erbay'dan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AFAD'ın organizasyon yapısı kuruluşun tarihçesi yetkilendirme kaynakları vizyon, misyon ve hedefleri hakkında bilgi vererek sunumuna başlayan İl Müdürü Erbay, müdürlüğün personel durumu, araçları hizmet binası ile ilgili bilgiler verdikten sonra AFAD olarak 2010 yılında 9 arama kurtarma olaya gerçekleştirdiklerini, bu sayının 2019 yılında 155 olduğunu ifade etti.

2016 yılında Bartın'da yaşanan sel felaketi dolayısıyla Karabük AFAD'ın 6 arama kurtarma teknisyeni ile birlikte 3 adet arama kurtarma aracı, 2 adet bot ve muhtelif kurtarma ekipmanları ile olay bölgesine intikal edildiğini ve ilk anda 48 yolcu kurtarılarak güvenli bir alana tahliyelerinin sağlandığını, Kurucaşile ilçesinde köprünün yıkılmasından dolayı 130 aracın güvenli bir şekilde geçişinin sağlandığını ifade etti.

AFAD Müdürlüğü olarak halkın afet olaylarına karşı bilinç seviyesini yükseltmek için teorik, pratik eğitimler gerçekleştirdiklerini sivil savunma ile ilgili ikaz alarm sivil savunma teşkilleri eğitim ve ilgili işlemler tatbikatları planlayarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Erbay, 2010 yılından itibaren her yıl eğitim ve tatbikat gerçekleştirdiklerini, bu anlamda eğitim ve tatbikata toplam 60 bin 469 kişinin katıldığını belirtti.

BAKKA ve AFAD Başkanlığı tarafından ulusal ve projeler yürüttüklerini, bu kapsamda 3 proje gerçekleştirdiklerini bu projelerin toplam bedellerinin 654 bin lira olduğunu, uluslararası kapsamda ise Avrupa Birliği tarafından desteklenen 3 proje gerçekleştirdiklerini ve bu projeler kapsamında 343 bin euro destek aldıklarını aktaran Erbay, doğa olaylarının afete dönüşmesini engellemek ve yaşananlardan ders çıkarmak adına Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ile birlikte 2016 ve 2019 tarihleri arasında "Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi” konulu sempozyum düzenlediklerini kaydetti.

Erbay, Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak 2016 ve 2017 yıllarında iki adet çalıştay ile 2018 tarihinde Uluslararası olarak “Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangından Korunma Çalıştayı" düzenlediklerini, söz konusu çalıştaylara akademisyen, özel sektör temsilcileri ve konunun uzmanları tarafından ilgi gösterildiğini söyledi.

Karabük'te jeolojik ve topoğrafya olarak heyelan afetinin sıkça yaşandığını heyelanın ardından yangınların ikinci sırada geldiğini ifade eden Erbay, afetlerden hak sahibi bütün vatandaşların afet konutlarının yapıldığını, yüzde 95'inin tapularının hak sahiplerine teslim edildiğini, en fazla konutun Yenice ilçesinde yapıldığını söyleyerek bu konutların sayısının 986 olduğunu belirtti.

Erbay, bütün dünyayı etkileyen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak ilan edilen korona virüs hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında gerekli tüm önlemlerin alındığını, devletin, AFAD'ın kendilerine vereceği görevler ile ilgili hazır olduklarını söyledi.