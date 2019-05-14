Karabük'te engelliler haftası için tören düzenlendi

Karabük'te 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası için tören düzenlendi.

Engelliler Haftası, tüm yurtta olduğu gibi Karabük'te de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği tarafından hazırlanan program kapsamında Kent Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda bir konuşma yapan Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, engelli bireylerin insan haklarının korunması ve bu bağlamda engelli bireylere karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, “Engelliler açısından nihai amacın engelli kişilerin kurumsal yaşamın her alanında tam ve bağımsız olarak katılımın sağlanması, çalışması alanında fırsat eşitliğinin sağlanması, kişisel gelişim olanaklarından eksiksiz yararlanabilmeleri için, erişimlerin oluşturulması gerektiğine inanmaktayız. Engellerin konuşulmadığı bir Türkiye için bizde varız diyoruz” dedi.

Engelliler Meclisi hakkında bilgi veren Engelliler Meclisi Karabük Şube Başkanı Gülsün Beniç ise engelli örgütlerin bir çatı altında toplanmasını istediklerini kaydederek, engelli örgütlerinin dağınıklığının engellilerin hak arayışı ve seslerini duyurabilmelerini zayıflattığını söyledi.

Törene, Karabük Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş, Karabük Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Yıldırım, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, Engelliler Meclisi Karabük Şube Başkanı Gülsün Beniç, kamu kurum ve kuruluşları amirleri, dernek üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.