Karabük'te filyasyon çalışmalarında yüzde 97.4 oranında başarı sağlandı

Ayrıca tespit edilen her yeni vakanın temaslılarının taranması, hastalığın odağının tespiti ve hastalığın yayılım riskinin en aza indirilmesi amacıyla yapılan filyasyon çalışmaları kapsamında 17 doktor ve 29 sağlık çalışanından oluşan 46 kişilik ekip tarafından 676 kişiye ulaşıldı. İl genelinde filyasyon çalışmalarında yüzde 97.4 oranında başarı elde edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından bugüne kadar 5 binden fazla kişi ikametlerinde ziyaret edilerek, hastalık semptomları ve bulguları araştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 teşhisi konan veya şüphesi bulunan hastaların tüm temaslılarına ulaşarak takip programına alındığı belirtildi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biz sizler için çalışmaya devam ediyoruz; siz de hem kendiniz, hem de bizler için evde kalmaya devam edin lütfen. Yeni korona virüs hastalığı ile mücadelede kapsamında ilimiz genelinde mahalle ve köylerimizde yürüttüğümüz tarama faaliyetlerimiz ve filyasyon çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar 5 binden fazla vatandaşımızı ikametlerinde ziyaret ederek hastalık semptomlarını ve bulgularını araştırdık. Ayrıca Covid-19 teşhisi konan veya şüphesi bulunan hastalarımızın tüm temaslılarına ulaşarak takip programımıza aldık. Büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışmaya devam eden tüm sağlık personelimize şükranlarımızı sunuyoruz."