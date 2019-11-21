Karabük'te fırınlar denetlendi

Karabük Belediyesi Encümen kararı ile oluşturulan Fırın Denetim Komisyonu ekipleri, Karabük'te faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, denetimlerde kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan fırıncılara zaman verilirken, hiçbir eksikliği görülmeyen, kurallara uygun imalat ve satış yapan fırın işletmecilerine ise Denetim Komisyonunca teşekkür edildiği belirtildi. Kent merkezi ve mahallelerde toplam 27 fırının ürettikleri ekmeklerde gramaj ve etiket kontrollerinin yanı sıra hijyenik şartlara uyulup uyulmadığı, personelin kılık kıyafeti, imalathaneler, yatakhaneler ve tuvaletler ile ekmeğin satışa sunulduğu alanların kurallara uygun olup olmadığı incelendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimler periyodik olarak sürdürülecek. Kurallara uymayan fırınlara ise yasal işlem uygulanacak. İlimizde ekmek üretimi yapan 27 adet fırında ürettikleri ekmeklerde gramaj ve etiket kontrollerinin yanı sıra hijyenik şartlara uyulup uyulmadığı, denetim komisyonu tarafından yerinde incelendi. Hijyenik şartlarda personelin kılık kıyafeti ile imalathaneler, yatakhaneler ve WC'ler ile ekmeğin satışa sunulduğu alanlarda ise kırık dökük ve boya badanalarının yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Fırın Denetim Komisyonumuzca yapılan denetimlerde ki asıl amacımız hijyenik ortamın sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Ayrıca halkımızın temel tüketim maddesi olan ekmeğin kurallara uygun bir şekilde vatandaşlarımıza sunulması ve gönül rahatlığı ile tüketimlerini yapabilmeleri amacı ile de demetimler belirli süreler içerisinde periyodik şekilde devam edecek."