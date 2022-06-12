İhlas Haber Ajansı

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Karabük'te fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Karabük’te etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken, çıkan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken, çıkan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'te fırtına ve sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Göle dönen yollarda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.


Safranbolu ilçesi Eski Çarşı bölgesinde yağış nedeniyle bazı dükkanlar sular içerisinde kalmaktan son anda kurtuldu.

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