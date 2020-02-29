Karabük'te 'Futbolda Özkaynak Projesi" başlıyor

00 da Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda başlıyor.

İlkokul 3. ve 4.sınıf ile ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine ücretsiz Temel Futbol Eğitimi'nin verileceği, "Hayalin varsa stadyumda buluşalım" sloganı ile hayata geçirilecek olan projede eğitimler Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda verilecek.

Temel Futbol Eğitimi'nin yani sıra sporculara ve ailelere Sporcu Beslenmesi, Sporcu Psikolojisi hakkında da bilgilendirme yapılacak.