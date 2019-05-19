İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te Galatasaraylıların 'şampiyonluk' kutlamaları

Karabük’te Galatasaray taraftarı şampiyonluk sonrası sevinç gösterisinde bulundu.

Karabük'te Galatasaray taraftarı şampiyonluk sonrası sevinç gösterisinde bulundu.


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde konuk ettiği Başakşehir'i 2-1 yenerek, 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamladı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte onlarca Galatasaray taraftarı sokaklara inerek sevinç gösterisinde bulundu.


Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğu ilan eden Galatasaray'da Karabük'te taraftarlar, şampiyonluk coşkusuyla sokaklara döküldü. 100. Yıl mahallesine akın eden onlarca Galatasaray taraftarı, şampiyonluk kutlamalarına başladı. Ellerinde meşalelerle birlikte sokakları adeta bayram havasına çeviren sarı-kırmızı taraftarlar şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı. Bir taraftar da köpeğine giydirdiği forma ile şampiyonluğu yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.