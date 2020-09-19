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Karabük'te ‘Gaziler Günü' kutlaması

Karabük’te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunum töreni düzenlendi.

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunum töreni düzenlendi.


Kent Meydanında düzenlenen törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Emekli Jandarma Gazi Albay Erdinç Demiral, Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı, Gazi ve Şehit Aileleri Dernek Başkanları ve üyeleri ile kurum müdürleri katıldı.


Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı, Türkiye Harp Malülü Gazi, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Sabri Özer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma ile tören sona erdi.

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